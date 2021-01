Inbrekers dringen slaapkamer binnen terwijl bewoners in bed liggen

Op de Breugellaan in Zolder is vrijdag in een huis ingebroken. Dat werd om 11.45 uur gemeld, maar de inbreuk moet tussen 4 uur en zonsopgang gebeurd zijn. De bewoners lagen in bed toen de daders de achterdeur forceerden en alle ruimtes doorzochten. Ze trokken zelfs naar de slaapkamer waar ze een nachtkastje van de ene naar de andere kamer verplaatsten en deze vervolgens doorzochten. De man des huizes schoot wakker van het geluid waarna de daders op de vlucht sloegen. De bewoner heeft hen nog horen weglopen. Ze konden op het eerste gezicht enkel 40 euro buitmaken. ppn