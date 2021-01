2.800 euro gestolen bij inbraak in Hamont

Donderdag in de vooravond zijn twee inbraken in Hamont vastgesteld. Dieven drongen op Mulk binnen in een garage en nadien het huis. In het werkhuis lieten ze alles onaangeroerd, maar nadat ze de woning via het schuifraam hadden betreden trokken ze naar de bureau. Daar namen ze 2.800 euro aan cash mee. De melding kwam rond 17 uur binnen. De politie onderzoekt de zaak. Een uur later werd de tweede inbraak gemeld, ditmaal in de Kloosterstraat, niet ver daar vandaan. De daders beschadigden de achterdeur om het huis binnen te dringen en doorzochten de woning. De buit is onbekend. Mogelijk gaat het in beide gevallen om dezelfde daders. ppn