Reissector begrijpt verbod op niet-essentiële reizen en mikt op zomervakantie

De reissector in ons land heeft begrip voor de beslissing van het Overlegcomité om niet-essentiële reizen te verbieden tot 1 maart. “We rekenden toch al niet meer op de krokusvakantie, maar het is goed dat de regering een concrete datum heeft genoemd”, aldus Pierre Fivet, woordvoerder van de Belgische Vereniging van Reisorganisatoren (ABTO). De sector is wel tevreden dat de regering 30 miljoen euro vrijmaakt voor een tijdelijke loonkostensubsidie.