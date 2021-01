Johnson: “Britse variant mogelijk ook dodelijker”

LEES OOK. Herman Goossens waarschuwt voor ‘Ronaldo van coronavirussen’ en derde golf

“Blijkbaar zijn er nu ook bewijzen dat de nieuwe variant die voor het eerst in Londen werd geïdentificeerd, en in het zuidoosten, in verband kan worden gebracht met een hogere sterfte”, zei Boris Johnson op een persconferentie in Downing Street.

De conclusie komt van wiskundigen die de overlijdenscijfers van besmettingen met het coronavirus en de variant vergeleken. Het bewijs zou nu wel nog niet erg sterk zijn. “Ik wil benadrukken dat er nog veel onzekerheid is over deze cijfers en we moeten meer onderzoek verrichten om duidelijkheid te krijgen, maar het is zeker een bezorgdheid”, zei Sir Patrick Vallance, de wetenschappelijke adviseur van de Britse overheid. De Britse variant blijkt nu 30 procent dodelijker te zijn.

LEES OOK. Onderzoek bevestigt: uitbraak in Truiense school Schuttershof is Britse variant