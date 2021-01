Zuiderlingen die in onze tuin ver buiten hun comfortzone staan, moet je in de winter beschermen tegen vrieskou en meer nog tegen bijtende en vooral droge noorden- en oostenwind. Zijn de planten te zwaar of te groot om naar een winterberging te verhuizen? Geef ze dan een winterjas. Die mag hen natuurlijk niet te veel gewicht op de schouders leggen en moet ruimte geven om te ademen.