Inwoners krijgen inspraak in herinrichting Maastrichtersteenweg Vroenhoven

Riemst

Vrijdag ontvingen al de inwoners van Vroenhoven, Lafelt en Heukelom een uitnodiging in de brievenbus om hun stem te laten horen over de plannen van de herinrichting van de Maastrichtersteenweg tussen Riemst en de grens met Maastricht. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft samen met Fluvius en de gemeente Riemst een eerste voorontwerp opgemaakt. Nu is het aan de bevolking om haar eventuele opmerkingen en suggesties te kennen te geven. Dat moet dan wel voor 1 februari.