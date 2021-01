Voor de dood van 39 migranten in een vrachtwagen in Groot-Brittannië zijn vier mannen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Twee leiders van de smokkelbende moeten voor 27 en 20 jaar achter de tralies, besliste een gerechtshof vrijdag in Londen. De chauffeur van de vrachtwagen werd tot dertien jaar en vier maanden cel veroordeeld, een vierde man tot achttien jaar.