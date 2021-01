Andy Murray bevestigt zijn forfait voor Australian Open: “Niet mogelijk”

Andy Murray neemt zoals verwacht niet deel aan de Australian Open. De 33-jarige Schot, vijfvoudig finalist in Melbourne, is net hersteld van een coronabesmetting. Hij kon daardoor niet tijdig afreizen.

Nu nog naar Australië te gaan én aan alle coronavoorschriften te voldoen is niet meer mogelijk. “We zijn voortdurend in gesprek geweest met de autoriteiten daar”, aldus de voormalige nummer één van de wereld tegen The Guardian. “We hebben geprobeerd een oplossing voor alle problemen te vinden. Helaas bleek dat niet mogelijk op een manier die voor mij werkbaar is.”

Tennissers moeten bij aankomst in Melbourne twee weken in quarantaine. De Australian Open begint op maandag 8 februari.