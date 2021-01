KAART. Bekijk hier hoeveel mensen er in jouw gemeente al gevaccineerd zijn

De vaccinatieteller die aangeeft hoeveel mensen er in Vlaanderen al gevaccineerd zijn tegen Covid-19, geeft vanaf vandaag ook een overzicht per gemeente. Zo kan u zien hoeveel mensen er in uw gemeente al een spuitje kregen.

In Lanaken zijn nog maar 0,15% van de mensen gevaccineerd, wat neerkomt op 32 spuitjes. Daarmee bengelt Lanaken onderaan de Limburgse lijst.

“Met onze vaccinatieteller tonen we duidelijk en overzichtelijk hoeveel mensen gevaccineerd zijn in Vlaanderen, met stap voor stap meer details. Heel wat lokale besturen bijvoorbeeld willen weten hoeveel mensen in hun gemeente gevaccineerd zijn. Dat tonen we vanaf nu in onze teller en zal natuurlijk relevanter worden wanneer we straks in de brede bevolking gaan vaccineren. Elke gemeente kan dan zijn vooruitgang op de voet volgen”, zegt Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid.

De data over hoeveel Vlamingen gevaccineerd zijn, komt uit Vaccinnet, het systeem waarin alle toegediende vaccins worden geregistreerd.

Begin deze week toonde de vaccinatieteller al hoeveel bewoners en personeelsleden gevaccineerd zijn in de Vlaamse woonzorgcentra. Ook deze cijfers blijven beschikbaar en zijn aangevuld met het aantal vaccinaties waarbij de tweede dosis werd toegediend.

Vanaf volgende week zouden de tellers sneller moeten oplopen.

De vaccinatieteller is te vinden via www.vlaamsevaccinatieteller.be.