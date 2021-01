Hasselt

Kleuter- en basisschool Schuttershof in Sint-Truiden, waar liefst 54 leerlingen en leerkrachten besmet zijn geraakt, is met zekerheid getroffen door de Britse variant. Dat bevestigt het labo van Jessa in Hasselt dat de stalen onderzocht. Een reconstructie van hoe de Britse variant Schuttershof trof.