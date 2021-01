Dromen van vakantie: reis ‘Narcos’ achterna naar Colombia

Colombia was – voor corona roet in het eten kwam gooien – de laatste jaren erg in opkomst als reisbestemming. Dankzij de hitserie Narcos wordt de nieuwsgierigheid van menig toerist naar het land van Pablo Escobar en de drugskartels geprikkeld, maar wat voor ons spannende tv is, was voor de Colombianen een harde realiteit. Naast een indrukwekkende geschiedenis heeft dit fascinerende land voor elk wat wils, hippe steden, pittoreske dorpjes, en een overweldigende natuur. Een droombestemming voor als we weer veilig kunnen reizen.