Hasselt

Nu we stilaan weer durven dromen van een min of meer normale zomer en een terugkeer naar de normaliteit, dringt zich ook de noodzaak van een exit- en relanceplan op. Unizo doet zes concrete voorstellen. “Waarbij het van cruciaal belang is dat geen bruuske schokken worden gecreëerd”, aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg.