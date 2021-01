Lummen/Heusden-Zolder

Fysieke agressie en verbale agressie, bedreigingen, ’s nachts binnendringen en mogelijk ook nog brandstichting. De waslijst aan betichtingen tegen een 30-jarige man uit Heusden-Zolder vrijdag in Hasselt waren niet min. Hij veranderde het leven van zijn ex in een hel en riskeert 37 maanden cel.