Met de finish in zicht: skiër vliegt akelig lang door de lucht en crasht aan 150km/u tijdens afdaling in Kitzbühel

De Zwitser Beat Feuz heeft vrijdag in het Oostenrijkse Kitzbühel de eerste wereldbekerwedstrijd afdaling gewonnen. Op de legendarische Streif haalde hij het in 1:53.77 voor Matthias Mayer. De Oostenrijker werd tweede op 16 honderdsten. De Italiaan Dominik Paris vervolledigde het podium op 56 honderdsten.

De wedstrijd werd getekend door twee stevige valpartijen, met als grootste slachtoffer de 26-jarige Zwitser Urs Kryenbuehl. Die viel aan een snelheid van zo’n 150km/u in de laatste rechte lijn nadat hij in de lucht zijn evenwicht verloor. Er was ook een onderbreking van zo’n veertig minuten door de wind. Nadat 30 skiërs hun afdaling hadden afgewerkt, werd de race stopgezet.

Drammatica discesa di Coppa del mondo a Kitzbuehel. Lo svizzero Urs Kryenbuehl, 19 anni, ha perso il controllo nel salto finale che porta al traguardo, cadendo a oltre 140 km/h. A lungo è rimasto immobile mentre arrivavano i soccorsi. @RaiNews @TgrRai @RaiSport #kitzbuehel pic.twitter.com/TE5y2mNfHJ — Tgr Rai Alto Adige (@TgrAltoAdige) January 22, 2021

Feuz, de wereldkampioen afdaling van 2017, was eerder vier keer als tweede geëindigd in de WB-manche afdaling van Kitzbühel. In de tussenstand van de wereldbeker leidt Mayer met 238 punten voor Feuz (226 ptn).

In de algemene wereldbeker behoudt de Fransman Alexis Pinturault, die vrijdag niet deelnam, na twintig wedstrijden de leiding met 778 punten. De Noor Aleksander Aamodt Kilde, die door een knieblessure dit seizoen niet meer in actie komt, is tweede (560 ptn) voor de Zwitser Marco Odermatt (501 ptn).

Zaterdag staat opnieuw een afdaling geprogrammeerd, zondag volgt een Super-G in Kitzbühel.

Goggia daalt het snelste in Crans-Montana

De Italiaanse Sofia Goggia heeft vrijdag de eerste van twee wereldbekerwedstrijden afdaling in het Zwitserse Crans-Montana gewonnen.

De 28-jarige olympische kampioene in de discipline haalde het in 1:10.10 voor de Tsjechische Ester Ledecka, tweede op 0.20, en de Amerikaanse Breezy Johnson, derde op 0.57.

Voor Goggia was het de tiende zege uit haar carrière, de derde deze winter. Ze verstevigde haar leidersplaats in de wereldbeker afdaling. In de algemene wereldbeker leidt de Slovaakse Petra Vlhova, die vrijdag vierde werd.

De start van de race werd vrijdag met drie uur uitgesteld vanwege de felle sneeuwbuien die donderdagnacht waren gevallen.

Zaterdag staat op dezelfde locatie nog een afdaling geprogrammeerd, zondag volgt een Super-G.

WB Biatlon: Rus Loginov wint 20 kilometer

De Rus Alexander Loginov heeft vrijdag op de wereldbekermanche biatlon in het Italiaanse Antholz-Anterselva de individuele wedstrijd over 20 kilometer op zijn naam geschreven. Florent Claude eindigde als beste Belg op de 49e plaats.

De 28-jarige Loginov bleef foutloos bij het schieten en zette een chrono van 48:41.8 op de tabellen. De Noor Sturla Holm Lægreid volgde als tweede op 58.5 en maakte twee schietfouten. De Fransman Quentin Fillon Maillet, die ook tweemaal in de fout ging bij het schieten, maakte de top drie vol op 1:10.6.

Johannes Thingnes Bø (4 schietfouten) eindigde pas als tiende. De Noor blijft wel de algemene WB-stand aanvoeren.

Florent Claude (3 schietfouten) kroonde zich met een 49e plaats tot beste Belg, op 4:36.6 van winnaar Loginov. Thierry Langer (5 schietfouten) moest vrede nemen met de zeventigste stek (+6:37.2), Pjotr Dielen (5 schietfouten; +11:58.8) finishte in zijn eerste individuele WB-race als 96e (op 97 deelnemers).

De Oostenrijkse Lisa Hauser veroverde donderdag in Antholz-Anterselva de zege in de individuele wedstrijd over 15 kilometer bij de vrouwen. Lotte Lie eindigde als 51e.

Zaterdag volgt in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol de massastart bij de vrouwen en aflossing bij de mannen. Zondag keren de rollen om en staat de aflossing bij de vrouwen en massastart bij de mannen op de agenda.