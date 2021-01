Kleuters De Bilter in quarantaine

“Er is zeker geen reden tot paniek, maar we nemen dit toch ernstig”, vertelt directrice Ingrid Vangrootloon. “Het laatste nauw contact met de positieve persoon was vorige week vrijdag. De testuitslag is pas gisterenavond tot bij ons gekomen, daarom namen we vanmorgen de nodige voorzorgsmaatregelen. We hebben beslist om de kleuterklassen meteen te sluiten tot en met maandag 25 januari. Alle kleuters en kleuterjuffen moeten nu in quarantaine. De gezinsleden van de kleuters en de andere leerkrachten moeten nog geen actie ondernemen. We raden de ouders wel aan om hun kleuter zaterdag te laten testen in het testdorp in St-Truiden.” De leerlingen van het lager onderwijs krijgen voorlopig maandag gewoon les.

FrMi