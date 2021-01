De Ford Transit, ooit nog in Genk gebouwd, is momenteel de meest populaire bestelwagen. — © Yorick Jansens

BRUSSEL

Het aantal bestelwagens op de Belgische wegen is sinds het begin van deze eeuw meer dan verdubbeld: van bijna 400.000 in 2000 tot ruim 800.000 in 2020. Met veel dank aan de doorbraak van e-commerce.