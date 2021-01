MotoGP-seizoen begint met twee avondwedstrijden in Qatar: bekijk hier de volledige kalender

Het MotoGP-kampioenschap 2021 opent met twee avondraces op het circuit van Losail in Qatar, eind maart en begin april. Daarna trekken de motorrijders richting Portugal voor de GP van Portimao.

De internationale motorsportfederatie FIM maakte de kalender vrijdag bekend. Aanvankelijk zou er in april in Argentinië (11e) en de VS (18e) worden gereden, maar die manches zijn uitgesteld door de coronacrisis.

Er staan voorlopig negentien wedstrijden op het programma. De finale volgt op 14 november in Valencia. Op 3 en 4 maart zijn testdagen voorzien in Losail.

De Spanjaard Joan Mir (Suzuki) is de uittredende kampioen.

Kalender

28 maart: Qatar (Losail)

4 april: Qatar (Losail)

18 april: Portugal (Portimao)

2 mei: Spanje (Jerez)

16 mei: Frankrijk (Le Mans)

30 mei: Italië (Mugello)

6 juni: Catalonië (Barcelone)

20 juni: Duitsland (Sachsenring)

27 juni: Nederland (Assen)

11 juli: Finland (KymiRing)

15 augustus: Oostenrijk (Spielberg)

29 augustus: Groot-Brittannië (Silverstone)

12 september: Aragon (Alcaniz)

19 september: San Marino (Misano)

3 oktober: Japan (Motegi)

10 oktober: Thailand (Buriram)

24 oktober: Australië (Phillip Island)

31 oktober: Maleisië (Sepang)

14 november: Gemeenschap van Valencia (circuit Ricardo Tormo)

Nog vast te leggen: GP van Argentinië (Termas de Río Hondo) en van de VS (Austin).

Race ingeschreven als reserve: GP van Indonesië (Mandalika)