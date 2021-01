FC Barcelona moet het zondag in La Liga tegen Elche opnemen zonder de geschorste Lionel Messi. Barça was in beroep gegaan tegen de sanctie van twee wedstrijden die de Spaanse voetbalbond (RFEF) Messi had opgelegd voor zijn rode kaart van vorige zondag in de finale van de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao. Dat beroep werd echter verworpen.