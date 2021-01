Zo stel je de sprankelende look van Amanda Gorman samen

De Amerikaanse dichteres Amanda Gorman (22) is tijdens de inauguratie van president Joe Biden in één klap wereldberoemd geworden. Voor de historische gelegenheid droeg ze een klassiek wit hemd - dat je vast in de kast hebt hangen - maar dan creatief gecombineerd met een opvallende gele jas en rode diadeem als accent. De lederen culotte en laarzen maakten de outit compleet. Wij stelden haar look, nota bene in de Belgische driekleur, opnieuw samen.