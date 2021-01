Gouverneur over corona-uitbraak in Sint-Truiden: "Volg alstublieft de opgelegde maatregelen". — © TV Limburg

"De ernst van de situatie liet mij geen andere keuze dan de strenge noodmaatregel af te kondigen." Dat zei gouverneur Jos Lantmeeters vanmiddag in de studio van TV Limburg. Alle buitenschoolse activiteiten van kinderen in Haspengouw zijn verboden. "Maar paniek is niet op zijn plaats," meent de gouverneur, "alles is onder controle." Lantmeeters benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is ons aan de regels te houden.