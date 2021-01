Alternatief voor seniorenweek Leopoldsburg

“Omwille van de coronacrisis lijkt het ons niet verstandig om de seniorenweek in zijn originele vorm te laten doorgaan. We bieden je wel een veilig alternatief aan: een ‘corona fotozoektocht' op donderdag 28 januari. Wij pijlen een wandeltocht uit van 5 en 10 kilometer. Onderweg vind je heel wat foto’s met bijhorende opdracht. De antwoorden kan je achteraf in de daarvoor voorziene doos achterlaten.

De sportpromotoren zijn (op een veilige afstand) aanwezig om alles in goede banen te leiden. Inschrijven is verplicht en kan door een mailtje te sturen naar sportpromotie@leopoldsburg.be, iedereen krijgt immers een apart startuur.

Let op, wandelen kan maximaal met 4 personen”, meldt de sportdienst. SB

Wanneer?

Donderdag 28 januari

Waar?

Aan Zwembad De Merel, Zwarte Spechtstraat 57

Uur?

Vertrektijden tussen 9.00 – 12.00 uur