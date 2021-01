Geen Tour of Giro voor Dylan Groenewegen, die comeback maakt in Hongarije: “Ik voel me heel slecht over wat er is gebeurd”

Dylan Groenewegen zal na zijn schorsing, die afloopt op 7 mei, zijn comeback maken in de Ronde van Hongarije. “Dylan zal niet meteen terugkeren in de spotlights. Daarom hebben ploeg en renner ervoor gekozen voor een traject zonder de Tour en de Giro”, klinkt het bij Jumbo-Visma

Als de schorsing van Dylan Groenewegen op 7 mei voorbij is, keert hij niet direct terug in de schijnwerpers. Na het incident in Polen, waar Fabio Jakobsen zwaar geblesseerd raakte, wil de sprinter uit Amsterdam dit seizoen weer zijn plek in het peloton vinden, klinkt het in een persbericht bij Jumbo Visma.

“Groenewegen en de ploeg geven de voorkeur aan een traject zonder de Tour of Giro. De Ronde van Hongarije en de Ronde van Noorwegen zijn de eerste races op zijn kalender.”

“Weer mijn plek vinden in het peloton”

“Ik hoop dat ik weer mijn plek in het peloton kan vinden en dat ik weer met plezier kan fietsen”, zegt Groenewegen voorafgaand aan het nieuwe seizoen. “We hebben veel gesproken over wat er is gebeurd. Natuurlijk hoop ik weer te sprinten voor de overwinning, maar allereerst is het belangrijkste dat ik mijn plek in het peloton weer vind. ”

Door de schorsing van negen maanden te accepteren, nam Groenewegen de verantwoordelijkheid voor zijn betrokkenheid in de horrorcrash van Jakobsen. “Het voelt niet goed dat ik van mijn lijn ben afgeweken. Ik vraag me ook af hoe dit mogelijk was. Ik geef mezelf daar zeker de schuld van. Je probeert te reconstrueren wat je dacht in volle sprint. Je kunt het zo vaak bekijken als je wilt, maar het is elke keer weer schokkend om te zien. Vooral door de hoge snelheid van ruim tachtig kilometer per uur is de impact van de crash enorm. Het gebeurde onbewust en daar voel ik me heel slecht over.”