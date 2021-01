Reis virtueel door de musea in Vaticaanstad

Het mag dan wat anders aanvoelen maar reizen vanuit je zetel is ook een beetje reizen. Zo kan je, althans virtueel, een hele reeks musea bezoeken in Vaticaanstad met als kers op de taart: de Sixtijnse kapel.

Dicht bij elkaar en enkele Italiaanse zaalbewakers die vragen om stilte: wie de Sixtijnse kapel in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad al eens bezocht, weet dat het er bijzonder druk kan zijn. En dan heb je vaak niet de tijd om je te vergapen aan alle details van de wereldberoemde fresco’s van Michelangelo.

Verboden toegang

Maar daar hebben de Vaticaanse musea een oplossing voor gevonden. Noodgedwongen, want door de coronacrisis blijven de duizenden bezoekers weg. Via een indrukwekkende virtuele tour, die bovendien gratis is, kan je maar liefst 26 verschillende locaties bezichtigen. Ook kan je gebieden bekijken die normaal niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Je kan onder meer een kijkje nemen in de Niccolinekapel, eveneens in het Apostolisch Paleis, en beroemd door de fresco’s van Fra Angelico.

De organisatie biedt ook foto’s en video’s aan van locaties, die niet opgenomen zijn in de virtuele rondreis. Denk daarbij aan het Joods lapidarium en het Gregoriaans Egyptisch Museum.

Wie interesse heeft, kan de lijst met virtuele reizen in Vaticaanstad hier vinden.

(lla)