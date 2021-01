Duitsland verplicht FFP2-masker in winkels en openbaar vervoer

Wie boodschappen wil doen of tanken over de Duitse grens, is vanaf maandag verplicht om een mondmasker van het type FFP2, KN95 of een chirurgisch masker te dragen. De nieuwe maatregel geldt ook voor het reizen met het openbaar vervoer

De alledaagse blauwwitte maskers (FFP1), ‘leuke’ en zelfgemaakte mondmaskers gaan in de ban in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Mensen die niet beschikken over een FFP2- of KN95-masker, kan de toegang tot een supermarkt of tankstation worden ontzegd. Wie het er toch op waagt riskeert een boete van 150 euro. Kinderen onder de veertien jaar mogen vooralsnog wel een eenvoudiger mondkapje blijven dragen.

De Duitse regering heeft de aangescherpte maatregel donderdag afgekondigd. Mondkapjes van het type FFP2 (Filtering FacePiece Particals) sluiten beter af dan de ‘gewone’ mondkapjes. Bondskanselier Angela Merkel gaat er in Brussel op aandringen dat maatregelen in Europees verband worden genomen.

Inmiddels is er een stormloop ontstaan op de nieuwe maskers, die zo’n twee tot vier euro kosten en verkrijgbaar zijn in bijvoorbeeld een DM-winkel of apotheek. Als gevolg van een tijdelijke krapte, gaat de prijs in sommige winkels al omhoog.