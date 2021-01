Olympisch comité reageert op toenemende geruchten: “Berichten over afgelasting Olympische Spelen zijn categoriek onwaar”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ontkent vrijdag met klem het nieuws dat de Japanse regering in kleine kring heeft besloten dat de Olympische Spelen in Tokio niet kunnen doorgaan. Het bericht wordt “categoriek onwaar” genoemd.

Het was de Britse krant The Times die uitpakte met verklaringen van een anoniem Japans regeringslid. Die zei dat de regering door de aanhoudende coronapandemie tot het besluit is gekomen dat de Spelen “gedoemd” zijn en er naar een manier wordt gezocht om de afgelasting van de Spelen op een waardige wijze zonder gezichtsverlies te kunnen aankondigen. Korte tijd later werd het bericht ontkend door een regeringswoordvoerder en het IOC treedt die boodschap nu bij.

“Wij verwijzen naar het sterke en duidelijke statement dat de Japanse regering vandaag heeft gemaakt, waarin wordt gezegd dat het bericht ‘categoriek onwaar’ is”, reageert het IOC. “Op een vergardering van het Uitvoerend Comité van het IOC in juli vorig jaar werd overeengekomen dat de openingsceremonie op 23 juli van dit jaar zal worden gehouden, en het programma en alle locaties werden aangepast. Alle betrokken partijen werken samen om deze zomer succesvolle Spelen te organiseren.”

Het IOC onderstreept verder dat “alle mogelijke maatregelen tegen covid-19 worden getroffen” zodat er komende zomer “veilige Spelen” kunnen doorgaan. “Samen met zijn Japanse partners en vrienden is het IOC vastbesloten om dit jaar succesvolle Olympische en Paralympische Spelen in Tokio te houden.”

