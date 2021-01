Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad, Jumbo-Visma met drie kopmannen naar de Tour de France

LEES OOK. Wout van Aert kreeg sportieve garanties bij nieuw contract: “Voor groen in de Tour en klassementsman in Tirreno”

Jumbo-Visma is opnieuw van plan met drie kopmannen te starten in de komende Tour de France (26 juni - 18 juli). De formatie rekent op de Sloveen Primoz Roglic en Nederlanders Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Ook Wout van Aert start weer in de Ronde van Frankrijk.

Vorig jaar kon het aangekondigde gedeelde kopmanschap niet doorgaan, omdat Kruijswijk door een val kort voor de Tour een streep door zijn deelname moest halen. Dumoulin bleek bovendien nog niet op het gewenste niveau te zitten, zodat uiteindelijk Roglic als enige kopman overbleef. De Sloveen leek de Tour te gaan winnen, maar verloor het geel op de voorlaatste dag in een tijdrit aan zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Voor Van Aert wordt het zijn derde Tour op rij. De Kempenaar liet de voorbije edities in Frankrijk al zien wat hij in zijn mars heeft en won al drie ritten

“Ons Tourplan is hetzelfde als vorig jaar”, zegt teambaas Richard Plugge. “We hebben nog iets recht te zetten. Maar afgelopen jaar heeft ons ook geleerd dat we nog steeds dingen moeten verbeteren. Zoals de tijdrit. Het was voor ons allemaal een schok dat Pogacar ons daar nog aftroefde. We weten waar we aan moeten werken.”

Jumbo-Visma maakte ook zijn selectie bekend voor de Ronde van Italië (8-30 mei). De formatie rekent daarbij op George Bennett, Edoardo Affini, Koen Bouwman, David Dekker, Tobias Foss, Jos van Emden, Chris Harper en Paul Martens.

Selectie Ronde van Frankrijk: Primoz Roglic (Sln), Tom Dumoulin (Ned), Steven Kruijswijk (Ned), Sepp Kuss (VSt), Mike Teunissen (Ned), Wout van Aert (BEL), Tony Martin (Dui) en Robert Gesink (Ned).

Van Aert mikt op klassiekers en Olympische Spelen

Wout van Aert start het nieuwe seizoen met de nodige ambitie. De 26-jarige Kempenaar rijdt momenteel nog in het veld maar wil in 2021 uitblinken in de klassiekers, en dus gelast hij na het WK in Oostende een kleine break in. Het Belgische openingsweekend met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne komt dan ook te vroeg en staat niet op zijn programma. Maar alleskunner Van Aert heeft zijn zinnen ook gezet op de Olympische Spelen in Tokio. “De tijdrit is een kans die ik zeker niet wil laten schieten”, klinkt het.

“Na vorig jaar denk ik dat ik wel vertrouwen mag hebben om in alle Monumenten kans te maken”, verklaarde Van Aert. “Dat is een grote uitspraak, dat besef ik zelf goed. Maar ik wil het zeker najagen.”

De Sportman van het Jaar verstopt daarnaast zijn olympische ambitie niet. “Wat ik bijzonder vind aan de Spelen is dat ze het enige evenement als wielrenner zijn waar een tweede en derde plaats ook echt enorme waarde hebben. Een olympische medaille is echt bijzonder. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik gewoon voor een medaille ga, ik ga om te winnen, zoals altijd. De olympische tijdrit is een kans die ik zeker niet wil laten schieten.”

Van Aert heeft de tijdrit met stip aangeduid. “Ik heb het tijdritparcours al een beetje bestudeerd. Ik ben nog nooit in Japan geweest maar tegenwoordig kun je online best wijs worden. Het is een lastig parcours, een beetje op en af. Vergeleken met het WK in Imola is het toch een stuk lastiger. Ik heb het gevoel dat ik in het tijdrijden steeds beter aan het worden ben, en het WK heeft vertrouwen gegeven dat ik nog beter moet kunnen. Als de klassiekers gepasseerd zijn gaat het echt een van mijn focuspunten worden om aan die tijdrit te werken.”

Van Aert kende in 2020 een absoluut boerenjaar. De drievoudige wereldkampioen veldrijden werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar en kreeg de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Kristallen Fiets, de Flandrien en de Vlaamse Reus. Eind oktober sloot hij een voor hem uitzonderlijk wielerjaar op de weg af met een tweede stek in de Ronde van Vlaanderen. Voordien schitterde hij met winst in Milaan-Sanremo en de Strade Bianche en twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Daarnaast werd de Kempenaar vicewereldkampioen op de weg, Belgisch kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden. Donderdag verlengde hij zijn contract bij Jumbo-Visma tot 2024.

Voorzien wedstrijdprogramma van Wout van Aert in 2021: Strade Bianche (06/03), Tirreno-Adriatico (10-16/03), Milaan-Sanremo (20/03), E3 Classic (26/03), Gent-Wevelgem (28/03), Ronde van Vlaanderen (04/04), Parijs-Roubaix (11/04), Critérium du Dauphiné (30/05-06/06), Tour de France (26/06-18/07), Olympische Spelen (23/07-08/08), Tour of Britain (05-12/09), Wereldkampioenschap (19-26/09)

Dumoulin voor het eerst sinds 2012 in Ronde Van Vlaanderen

Tom Dumoulin start komend wielerseizoen voor het eerst sinds 2012 in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander had al eens eerder bij Merijn Zeeman, sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma, aangegeven wel wat te voelen voor de kasseiklassiekers in het voorjaar. “Ik vond het ook leuk als we voor de Tour kasseistroken gingen verkennen. Ik heb er vertrouwen in dat ik best ver kan komen. Al is Wout van Aert natuurlijk onze kopman.”

Dumoulin haalde bij zijn deelname in 2012 de finish niet in de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar wil hij beter doen. “Ik zal de Ardense klassiekers missen, maar kijk uit naar de Ronde. Als we in de Eneco Tour of BinckBank Tour naar Geraardsbergen reden, was ik ook altijd goed. Het doel is winnen met Wout, maar het zijn altijd open wedstrijden. Er kan veel gebeuren. Vorig jaar zat Wout alleen, ook omdat we Mike Teunissen door een blessure misten. Het eerste doel zal zijn Wout voorin te krijgen, maar misschien is het nodig dat iemand anders van ons in de finale aanvalt. Je weet het nooit.”

In de Tour gaat Dumoulin opnieuw als gedeeld kopman rijden. Hij wil de teleurstelling van afgelopen jaar eruit fietsen. Na een jaar vol blessureleed werd 2020 niet het jaar waarop hij gehoopt had. “Het was om tal van redenen en moeilijk jaar, de situatie rond corona vooral, maar ook mijn blessure (zitvlak, red.) in de Tour, misschien een gevolg omdat ik lang niet gekoerst had. De eerste week kon ik het nog bijbenen, maar ik voelde dat ik niets extra’s had.”

Na de Tour volgt komend jaar nog een uitdaging, de Olympische Spelen in Tokio. Dumoulin: “Ook daar kijk in naar uit, als het door kan gaan. Er ligt een mooi parcours, zowel voor de tijdrit als de wegrace. We stappen meteen na de Tour het vliegtuig in.”

