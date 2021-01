Opnieuw tegenslag voor Zinédine Zidane: coach van Real Madrid test positief op corona

Het nieuws komt een dag na de pijnlijke uitschakeling van Real in de Spaanse beker. In de zestiende finales ging de Spaanse landskampioen en huidige nummer twee in de competitie na verlengingen met 2-1 onderuit bij derdeklasser CD Alcoyano. Eden Hazard viel na 98 minuten in, Thibaut Courtois kreeg rust. Na afloop zei de 48-jarige Zidane de verantwoordelijkheid te nemen voor de blamage.

Voor Real was het de tweede pijnlijke nederlaag in een week tijd, na verlies in de halve finale van de Spaanse Supercup tegen Athletic. Volgens sommige media komt de positie van Zidane steeds meer onder druk te staan.

In de competitie volgt Real Madrid op zeven punten van leider en stadsgenoot Atletico, dat bovendien een match minder speelde. Zaterdagavond wacht een verplaatsing naar staartploeg Alaves.