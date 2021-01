PXL-studenten Amar (23) en Mani (21) Singh ontwikkelen virtueel visitekaartje

“Tijdens mijn stage in een vastgoedkantoor kwam ik veel in contact met papieren visitekaartjes”, vertelt Amar Singh. “Een makelaar is nu eenmaal een netwerkberoep. Maar soms verdwijnen die kaartjes in de verre uithoek van een jaszak of belanden ze in een schuif van een bureau om er nooit meer uit komen. Kortom, ze bieden weinig overzicht. Na de coronacrisis vrees ik trouwens dat visitekaartjes, tegelijk ook prima dragers van virussen, helemaal uit roulatie gaan geraken. Door de lockdown werd mijn stage helaas opgeschort, maar dat gaf mij ook veel opportuniteiten. Mani en ik besloten het probleem van de visitekaartjes te kraken. Samen met een web developer bundelden we onze krachten en zo ontstond Linked-Up.”

‘Kleeftag’

Het doel van Linked-Up is om het netwerken makkelijker te maken. “Met slechts één tik ontvang je alle gegevens van de persoon met de tag: e-mail, gsm-nummer, Facebook, Instagram en Payconiq”, legt Mani Singh uit. “Het is een soort van gepersonaliseerde kleeftag die je op je gsm, hoesje of tafel kan kleven. Deze tag is het virtueel visitekaartje en moet de papieren versie vervangen. Wanneer je dan iemand ontmoet, kan diegene de tag scannen via een NCF-functie die quasi in elke gsm aanwezig is. Zo krijgt die persoon meteen toegang tot al jouw social media. Natuurlijk kan je zelf op voorhand selecteren welke sociale media je wil delen.”

Contactloos betalen

Het praktische aan het virtuele visitekaartje is dat de ontvanger zelf niet moet beschikken over een Linked-Up Tag om de gegevens van de andere te ontvangen. En de tag gaat ook verder dan netwerken alleen. “Via onze tag kan je ook elektronisch geld ontvangen”, gaat Mani verder. “Horeca-uitbaters kunnen de tag bijvoorbeeld aan hun tafel kleven. Zo kunnen restaurantbezoekers niet alleen contactloos betalen, ze kunnen ook het menu raadplegen, de zaak liken en volgen op sociale mediakanalen of recensies achterlaten op pakweg TripAdvisor ”

De Linked-Up tags zijn te koop voor 23,95 euro. “Voorlopig verkopen we onze Linked-Up via onze Instagrampagina ‘linkedup.eu’, maar we hebben nu al heel wat afspraken opstaan met hogescholen en universiteiten”, vult Amar nog aan. “Het is een mooi afstudeergeschenk voor studenten die de stap gaan zetten op de arbeidsmarkt.”