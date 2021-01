De Kanaries krijgen zaterdag een uitgelezen kans om Moeskroen op acht punten te zetten en de Henegouwers definitief achter zich te laten in de degradatiestrijd. Coach Peter Maes wil verder surfen op de golf waarmee hij STVV uit de gevarenzone stuwde. “De groep is volwassen genoeg om te beseffen dat we er nog niet zijn.”