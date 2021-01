Gluren bij BV’s: Fantastisch nieuws voor Belle Perez en televisiekijken met Jacques Vermeire

Verlangen naar vakantie, genieten van de kleine dingen en uitkijken naar het coronavaccin: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Sofie Dumont verlangt naar een deugddoende vakantie.

Kat Kerkhofs geniet van een wandeling met de honden. En van het uitzicht.

Het eerste kindje van Joke Van de Velde wordt een jongetje!

Een avondje televisiekijken met Jacques Vermeire is een belevenis op zich.

Ook Stephanie Planckaert mist haar kapper.

Quality time met Donald Trump: Peter Van de Veire kan ervan genieten.

Belle Perez heeft er een neefje bij.

Zorgen dan je danspasjes nog steeds goed zitten voor als het weer mag: Mathieu Terryn maakt er een erezaak van.

Kato geniet van wat frisse lucht samen met haar ‘zeehond’.

Gevaccineerd is ze nog niet maar toch denkt Lesley-Ann Poppe al aan het moment erna.

(lla)