Wijziging inschrijvingen vrijwilligers vaccinatiecentrum Borgloon

Er werd recent beslist dat de inschrijvingen voor alle Limburgse vaccinatiecentra dienen te gebeuren via éénzelfde platform, georganiseerd in samenwerking met ELZ Haspengouw. De lokale oproep voor vrijwilligers door de stad Borgloon is dus achterhaald. Mensen die willen meehelpen met de vaccinatiecampagne, moeten zich nu aanmelden via het platform ‘Help Limburg vaccineren’.

Er stelden zich al heel wat Lonenaren kandidaat als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum regio Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen. Dat zoveel inwoners zich willen engageren om te helpen vaccineren is hartverwarmend. Maar omdat de inschrijvingen nu via eenzelfde platform moeten gebeuren, is de lokale oproep voor vrijwilligers achterhaald.

Heb je je al aangemeld – via de website van stad Borgloon of via een papieren inschrijvingsformulier – om als vrijwilliger te helpen in het vaccinatiecentrum in het Panishof (Bommershovenstraat 10A, Borgloon)? Dan moet je je opnieuw inschrijven op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-haspengouw. Er worden via dit platform een aantal bijkomende gegevens (o.a. rijksregisternummer) gevraagd. Deze bijkomende gegevens zijn nodig om vrijwilligers makkelijker te koppelen aan de uit te voeren taken (toezichthouders, mensen voor het onthaal, mensen om te registreren, vaccinnatoren, parkeerwachters enzovoort).

Vele helpende handen zijn nodig. Dus aarzel niet om je (opnieuw) in te schrijven op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-haspengouw