Beringen herstelt halve hectare bos na stormschade

Beringen

In de ruime omgeving rond Koersel Fonteintje liggen heel wat waardevolle bossen. De storm van 4 juni 2019 vernielde echter grote stukken natuur. “Daarom kiest stad Beringen voor een grootschalige hersteloperatie”, zegt schepen van Milieu Tijs Lemmens. “De schade op de drie locaties is enorm. We versnellen structureel het herstel met wel 3.239 inheemse bomen op een totale oppervlakte van 4.639 m² of bijna een halve hectare.”