Referee Department maakt scheidsrechter voor topper Club Brugge - KRC Genk bekend

Het Professional Refereering Department laat dit weekend niets aan het toeval over en stuurt de absolute top van het Belgische scheidsrechterskorps naar Jan Breydel om de topper tussen Club Brugge en KRC Genk in goede banen te leiden. Met scheidsrechters Lawrence Visser, lijnrechters Thibaud Nijssen en Rien Vanyzere, vierde official Bram Van Driessche en in het busje Erik Lambrechts en Nathan Verboomen zullen er maar liefst 6(!) FIFA-scheidsrechters actief zijn.