Derde elektrische auto voor de leerlingen Mosa-RT

In de praktijkruimte van leerlingen van het 7de jaar Auto-elektriciteit van Mosa-RT prijkt er naast een Fiat Fiorino en een Citroën Zero nu ook een Renault Twizzy. "Ideaal om te oefenen", klinkt het bij de leerlingen.

"De elektrische auto wint elk jaar aan belang, zeker in het licht van de huidige klimaatproblematiek. En als school kunnen we natuurlijk niet achterblijven", vertelt leerkracht Bart Stuliens. "Daarom gaan de leerkrachten van Auto-elektriciteit gemiddeld vijf keer per jaar op nascholing. Om aan elektrische en/of hybride auto’s te mogen werken, heb je namelijk een speciaal HEV2-certificaat nodig. HEV staat voor Hybride en Elektrische Voertuigen. Ook onze leerlingen van het 7de jaar Auto-elektriciteit volgen een opleiding om dit certificaat te behalen. Dit certificaat is voor onze leerlingen en serieuze troef als ze zich volgend jaar op de arbeidsmarkt begeven."