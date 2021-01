Kleuters de Berk verslaan coronabeestjes

Corona… wat is dat nu eigenlijk? Het is een vraag die de kleuters in BS de Berk vaak stellen. Daarom besloten de juffen om het zo kindvriendelijk en duidelijk mogelijk uit te leggen aan de kleuters. Samen knutselden ze coronabeestjes, hielden ze er genoeg afstand van om ze uiteindelijk te verslaan.

De juffen speelden een poppenkastverhaal van Jules waarin hij vertelde dat hij ziek was en veel moest hoesten en niezen. Hij liet de kleuters zien wat een mondmasker was en vertelde waarom we dit nu allemaal dragen. Hij vertelde ook waarom we onze handen zo vaak moeten wassen en waarom we alcoholgel gebruiken als we ergens binnengaan. Al deze dingen kwam door het ‘coronabeestje’.

In het echt is dit beestje heel klein, maar om te laten zien hoe het eruitziet, besloten de juffen coronabeestjes te knutselen met ballonnen en papier maché. Zo kregen de kleuters een beter beeld over corona. De coronabeestjes werden samen gemaakt en opgehangen in de klas. Tijdens het hoekenwerk moesten de kleuters dan voorzichtig zijn dat ze niet tegen de beestje botsten, zodat ze er niet ziek door werden.

Op vrijdag was het dan tijd om de coronabeestjes te verslaan. De dokters hadden namelijk een spuitje gemaakt met sterke medicijnen. De kleuters mochten om de beurt hun best doen om met een houten stok de coronabeestjes stuk te maken/verslaan. Het was dolle pret en de kleuters waren duidelijk helemaal klaar met corona.