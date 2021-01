Atheneum Alicebourg wint Limburgse First Lego League

Van de 1.400 jongeren die deelnamen aan de First Lego League, toonden de leerlingen van Atheneum Alicebourg zich als een van de besten. Zij waren het sterkst in hun categorie en mogen zo ook deelnemen aan de Benelux-finale, die later dit jaar plaastvindt.

In de wondere wereld van First Lego League is geen plan te spectaculair. Dit intensieve project geeft de leerlingen de kans om kennis te maken met wetenschap, techniek en technologie in een eigentijds kader en in hun eigen leefwereld. Dit jaar namen er van september tot nu 1.400 jongeren tussen 11 en 14 jaar deel aan de robotcompetitie First Lego League. Zij kregen drie maanden de tijd om een LEGO-robot te bouwen en te programmeren.

Tijdens deze regionale wedstrijd stelden de leerlingen van Atheneum Alicebourg ook hun project ‘Replay’ voor. Voor dit project hebben de leerlingen een app bedacht om iedereen te stimuleren om te bewegen. Het idee is om via een spel, gebaseerd op monopoly, iedereen de gemeente Lanaken te laten ontdekken of te herontdekken.

Door de coronamaatregelen ging de finale deze keer door zonder honderden enthousiaste supporters aan de zijlijn. Ook de prijsuitreiking vond virtueel plaats. Uiteindelijk toonde het team ‘Alice in Legoland’ van het Lanakense Atheneum Alicebourg zich het sterkst in hun categorie. Het winnende team van Atheneum Alicebourg zal nog deelnemen aan de Benelux-finale, die later dit jaar plaatsvindt.