Grootste stijging van besmettingen in Limburg: “Wacht niet om je te laten testen”

De stijging van het aantal besmettingen is nog altijd het grootst in Limburg, zo heeft Steven Van Gucht zonet gezegd op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. De viroloog benadrukt het belang van vroeg testen.

In Limburg blijft het aantal besmettingen stijgen. Opnieuw is er sprake van +9%, waarmee onze provincie bovenaan de lijst staat.

“Het is cruciaal om met de minste symptomen de huisarts meteen te contacteren. U bent immers besmettelijk voor de eerste symptomen, dus het is belangrijk uw contacten op tijd te kunnen informeren”, benadrukte Steven Van Gucht van Sciensano.

Woonzorgcentra

Zowat 11 procent van de 80-plussers in ons land heeft al een coronavaccin ontvangen. “Het licht aan het einde van de tunnel schijnt steeds meer voor onze woonzorgcentra. Maar we zijn nog niet uit de tunnel”, zegt Van Gucht.

In totaal zijn al bijna 142.000 dosissen vaccin toegediend. “Dat aantal zal nog exponentieel stijgen, zoals het virus eerder deed”, zei Yves Van Laethem. “Ondertussen wachten er ons nog enkele maanden die gunstig zijn voor het virus, en waarin het nog verder kan groeien. Het virus speelt dus een thuiswedstrijd, maar in deze wedstrijd staan onze beste spelers klaar om in te vallen: het vaccin, en de lente.”

