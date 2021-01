LIVE. Neuville rukt op in Monte Carlo

Thierry Neuville is goed begonnen aan de derde dag van de Rally van Monte Carlo. Na twee chronoproeven is onze landgenoot opgerukt van de vijfde naar de vierde plaats op 51 seconden van leider Ogier. In de eerste klassementsrit zette Neuville nochtans pas de achtste tijd neer. Maar in de tweede etappe maakte hij indruk en won hij zijn eerste klassementsrit samen met nieuwe copiloot Martijn Wydaeghe. Neuville was 12 seconden sneller dan Loubet, 24.2 sec sneller dan Rovanperä en maar liefst 42.2 sec sneller dan Ogier die, nauwelijks vooruitkwam."Deze rit was beter dan de vorige. Het ritme zat goed. Om eerlijk te zijn voel ik met niet zo comfortabel in de wagen. Ik twijfel te veel", aldus Neuville, die op 1,4 seconden van het podium staat.

Teamgenoot Ott Tänak verging het een pak minder goed. De Est spinde in het begin van de eerste etappe en reed in de volgende bocht op een steen die de band links vooraan lek sloeg. Tänak bereikte op de velg de finish en verloor 1'20". In rit twee ging het van kwaad naar erger. Tänak reed opnieuw lek en met slechts één reservewiel aan boord is dat best vervelend. Hij stopte meteen, monteerde de velg van de vorige rit op de wagen om zo de lekke band te sparen om het assistentiepark in Gap te bereiken. Die ingreep was nodig omdat het volgens de wegcode verplicht is om met vier banden op de openbare weg te rijden. Zaterdagmiddag wordt er nog één rit gereden waarna de deelnemers de verplaatsing naar Monaco maken.