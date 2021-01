Herman Goossens trekt aan alarmbel over Britse variant: “Derde golf dreigt”

Dat schrijft hij zelf op Twitter. “Eerste keer ontdekt in mijn labo op 23 december. Nu zeer snelle toename bovenop de bestaande covid-varianten.”

Hij roept op om de maatregelen strikt te volgen en om breder te gaan testen voor het te laat is. “In Engeland verspreidde deze nieuwe variant zich in oktober-november, maar men had het niet door. Bij ons is het pas begonnen. Vandaar de focus nu op #B117: uitgebreid testen, contact opsporing, isolatie.”

1/ Zeer zorgwekkende toename Britse variant (B117). Eerste geval van S-gen drop-out #B117 ontdekt in mijn labo op 23 dec. Daarna zeer snelle toename. Vooral bezorgd over toename BOVENOP bestaande #COVID19 varianten. Betekent grote dreiging voor 3de golf. VOLG MAATREGELEN REGERING pic.twitter.com/WjOrnXGlQd — Herman GOOSSENS (@ProfHGoossens) January 22, 2021

(nba)