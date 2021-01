“America is back and ready to lead the world”. Met die gevleugelde woorden kondigde Amerikaans president Joe Biden de terugkeer aan van de VS op het vlak van buitenlands beleid en internationale inmenging. “Of dat de wereld beter, veiliger, en gelukkiger maakt, valt stellig te betwijfelen”, zegt Werner de Saeger, docent internationale politiek PXL.