Titelverdediger Servië treft Duitsland en Canada in ATP Cup

In het Australische Melbourne is vrijdag geloot voor de groepsfase van de ATP Cup, een toernooi ter voorbereiding op de Australian Open waar twaalf landen aan deelnemen. België is er niet bij. Novak Djokovic, ‘s werelds nummer 1, is met Servië titelverdediger en werd in groep A onderverdeeld met Duitsland (met Alexander Zverev) en Canada (met Denis Shapovalov).

De ATP Cup wordt van 1 tot 5 februari gespeeld in Melbourne Park. Vorig jaar won Servië de eerste editie door Spanje te verslaan in de finale. Er namen toen 24 landen deel en er werd getennist in Brisbane, Perth en Sydney. België werd tweede in zijn groep na Groot-Brittannië (voor Bulgarije en Moldavië) maar in de kwartfinale gingen David Goffin en co eruit tegen het Spanje van Rafael Nadal.

Door de coronapandemie wordt dit jaar slechts met twaalf landen gespeeld en op een locatie. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales.

Nadal en co nemen het in groep B op tegen Griekenland (met Stefanos Tsitsipas) en Australië. Dominic Thiem voert Oostenrijk aan in groep C en treft Italië en Frankrijk.

Groep D bestaat uit Rusland (met Daniil Medvedev), Argentinië en Japan.