Jack & Jones lanceert damescollectie

Al dertig jaar heeft Jack & Jones alleen maar oog voor mannenmode maar daar komt binnenkort verandering in. Het Deense merk lanceert namelijk ‘JJXX’, een kledinglijn voor jonge vrouwen. Dat schrijft Fashion United op basis van een persbericht.

Het zustermerk van het bekende Jack & Jones moet doorgroeien tot een internationale speler, die vooral oog heeft voor goede en kwalitatieve basisstukken. Het soort kleding, die elke jonge vrouw in haar kledingkast nodig heeft. Nog volgens het persbericht streeft JJXX een ‘never out of style mentaliteit na’: de kleding zal met andere woorden tijdloos zijn.

De naam van de kledinglijn werd niet zomaar gekozen. De letter ‘J’ verwijst naar het Deense moederbedrijf Jack & Jones, de ‘x’ heeft dan weer een driedubbele betekenis: het verwijst naar het jaar 2020, de start van de modelijn, naar het vrouwelijke geslacht en meteen ook naar het onbekende.

Nog dit jaar zal de eerste collectie van JJXX in de rekken hangen. Ook online zullen de basisstukken te koop aangeboden worden.

(lla)