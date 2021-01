Het woon-zorgcentrum O.L.V. van Lourdes in Zoutleeuw is zwaar getroffen door corona. — © vdt

Zoutleeuw

Het woon-zorgcentrum O.L.V. van Lourdes in Zoutleeuw is zwaar getroffen door corona. Ondanks de recente start van de vaccinaties in dit rustoord, zijn er 47 van de 77 bewoners positief getest. Het zou niet om de Britse variant gaan. “We beginnen de weerslag van Limburg te voelen”, zegt burgemeester Boudewijn Herbots.