‘Big brother’-kandidate Jill afgevoerd naar ziekenhuis

In het realityprogramma ‘Big brother’ is in de nacht van donderdag op vrijdag een kandidate onwel geworden. Na heel wat commotie werd ze om 4.30 uur afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op internet circuleert een video van het incident. Volgens kijkers werd het vanaf 2.30 uur ‘s nachts duidelijk dat het niet goed ging met Jill. Drie kwartier later zouden er braakgeluiden te horen zijn geweest vanuit het toilet. Rond 4 uur merkten ook de medebewoners op dat er iets mis was. Jill werd aangetroffen door Thomas en Liese, die haar snel naar buiten droegen. Zij riepen uiteindelijk de hulp in van de productie, die een ambulance liet aanrukken.

‘Big brother’-presentator Peter Van de Veire zei in z’n ochtendshow op MNM dat het goed gaat met Jill. “Ik kan je één ding verzekeren, dat het altijd goed in de gaten wordt gehouden. Het enige wat ik wel weet is dat ze naar het ziekenhuis wordt gebracht, omdat ze niet goed weten wat er gebeurd is. Voor zover ik iets mag zeggen: ze is naar het ziekenhuis en ze houden alles zéér goed in de gaten.”

Niet iedereen is tevreden met die uitleg. Kijkers merkten op dat de productie pas na een uur ingreep, terwijl Jill toch een zendertje droeg.

SBS, het bedrijf achter zender VIER, komt later op de dag met een officiële reactie.