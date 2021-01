Gaan Olympische Spelen niet door? Onheilspellend bericht van The Times zorgt voor beroering in Japan en bij IOC

De Olympische Spelen van komende zomer in Tokio gaan niet door. Dat meldt de Britse krant The Times. “Niemand wil de eerste zijn om het te zeggen, maar de consensus is dat het moeilijk wordt”, zegt een anonieme Japanse regeringsbron. “Persoonlijk denk ik niet dat het zal gebeuren.”

De Japanse regering heeft de berichtgeving van The Times vrijdag meteen ontkend. Donderdag benadrukte ook enkele leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nog dat de Olympische Spelen ondanks de coronapandemie komende zomer wel degelijk zouden doorgaan. “Er is geen plan B”, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. “Er is op dit moment geen enkele reden om te denken dat de Olympische Spelen op 23 juli niet van start zullen gaan in het olympisch stadion in Tokio.”

Vorige zomer werden de Olympische Spelen al met een jaar uitgesteld door de coronapandemie. Deze keer zou de afgelasting evenwel definitief zijn. Nog volgens The Times zou Tokio daarom mikken op de organisatie van de Spelen in 2032.