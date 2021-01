Wout van Aert (26) kiest ervoor om de “beste jaren in zijn carrière” bij Jumbo-Visma door te brengen. Hij verlengde zijn contract tot 2024 en wordt een van de bestbetaalde renners in het peloton. Met sportieve garanties. “De lotto gewonnen? Dat klinkt alsof ik op het strand wil gaan liggen. Dat is echt niet de bedoeling.”