Een duik in de Noordzee van 6 graden of een volledig nummer in elkaar steken op drie dagen tijd? MNM-presentatoren Kawtar Ehlalouch (23), Wanne Synnave (24) en Peter Van de Veire (49) mogen het niet weigeren. Tijdens JAnuari in de ochtendshow moeten ze een maand lang ‘ja’ zeggen op elke vraag van de luisteraar en bekende Vlamingen.