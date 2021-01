Villeurbanne, met Ismaël Bako, pakt zege tegen Sam Van Rossom en Valencia in Euroleague

Het Franse LDLC ASVEL Villeurbanne heeft donderdagavond thuis gewonnen van het Spaanse Valencia (90-77) in een wedstrijd op de 21e speeldag van de Euroleague basketbal. De Belgen Ismaël Bako (Villeurbanne) en Sam Van Rossom (Valencia) maakten respectievelijk 4 en 9 punten.

Het eerste kwartier liep gelijk op (17-17), maar dankzij de Amerikaan William Howard (17 punten) pakte het team van Ismaël Bako toch een kleine voorsprong met de rust (40-34).

De Spanjaarden bleven dankzij Nikola Kalinic (18 punten) aanklampen, maar moesten toch het laatste kwartier in met een respectabele achterstand (61-54). Dat gaf vertrouwen aan LDLC ASVEL Villeurbanne, dat vooral dankzij veel balverlies bij de Spanjaarden (19 in totaal) de wedstrijd won (90-77).

Center Ismaël Bako (Villeurbanne) maakte 4 punten, 4 rebounds in 12 minuten. Sam Van Rossom lukte 9 punten, 2 rebounds, 3 assists in 22 minuten. In de stand hebben de Fransen 7 overwinningen en 14 nederlagen op hun naam. Valencia staat op 11 overwinningen en 10 nederlagen. De beste acht teams van de 18 deelnemers gaan naar de play-offs.