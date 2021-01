Het repertoire van deze papegaai? Bon Jovi, The Beatles en Coldplay

Frank Maglio Jr. (55) ontdekte, aan het begin van de lockdown, dat zijn 20-jarige dubbele geelkoppapegaai, Tico, perfect kon zingen. Sindsdien heeft het duo tientallen covers aan hun repertoire toegevoegd, waaronder ‘Here Comes the Sun’ en ‘Wanted Dead or Alive’, plus tracks van rockbands als Led Zeppelin en the Eagles.

Maglio, die in de muziekindustrie zit, zei: “We repeteren niet. Hij doet tijdens elk nummer ongeveer hetzelfde want hij kan de woorden niet zingen. Maar het is verbazingwekkend hoe hij de toon houdt. ” (kabu)

