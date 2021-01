Divock Origi mag nog eens starten bij Liverpool, maar wringt niet te missen kans de nek om

Liverpool gaf donderdag Burnley partij in de Premier League, met zowaar Divock Origi in de basis. Onze landgenoot kreeg ook dé kans om de score te openen voor de Reds, die in 2021 nog niet konden scoren, na mistasten in de bezoekende defensie. Maar Origi knalde oog in oog met Nick Pope tegen de dwarsligger en kon zo niet voor het eerst sinds september een doelpunt maken. Nog voor het uur werd Origi vervolgens vervangen door trainer Jürgen Klopp. Laatste kans verkwanseld?